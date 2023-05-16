Роботу вуличних камер можуть врегулювати ОВА, щоб ворог не бачив роботу ППО – Ігнат

Питання роботи вуличних камер відеоспостереження можуть врегулювати військові адміністрації на місцях, аби окупанти не могли бачити роботу української ППО в режимі онлайн.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Такі камери працюють по всьому світу, в режимі онлайн роблять трансляцію на Youtube-канали.

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В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями.

Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військових адміністрацій підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО".

Деталі: Водночас речник Повітряних сил додав, що камери, які ведуть онлайн, є не лише в державних інституціях, а й на різних закладах: заправках, комерційних структурах тощо. Тут потрібно теж попрацювати.

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Стосовно ж українських громадян (які знімають роботу ППО на телефони), Ігнат зазначив, що в цьому питанні – це сумління кожного. Повітряні сили неодноразово роз’яснювали і звертались до українців із наполегливим проханням: не знімати і не викладати бойову роботу української ППО.