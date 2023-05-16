Работу уличных камер могут урегулировать ОВА, чтобы враг не видел работу ПВО – Игнат

Вопрос работы уличных камер видеонаблюдения могут урегулировать военные администрации на местах, чтобы оккупанты не могли видеть работу украинской ПВО в режиме онлайн.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Такие камеры работают по всему миру, в режиме онлайн ведут трансляцию в Youtube-каналах.

В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями.

Когда есть работа противовоздушной обороны, когда есть угроза того, что будет утечка информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО".

Детали: В то же время спикер Воздушных сил добавил, что камеры, которые ведут онлайн, есть не только в государственных учреждениях, но и в различных заведениях: заправках, коммерческих структурах и тому подобное. Здесь нужно тоже поработать.

Что касается украинских граждан (которые снимают работу ПВО на телефоны), Игнат отметил, что в этом вопросе - это совесть каждого. Воздушные силы неоднократно разъясняли и обращались к украинцам с настоятельной просьбой: не снимать и не выкладывать боевую работу украинской ПВО.