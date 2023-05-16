ЗСУ за кілька днів звільнили 20 кв. км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті – Маляр

Збройні сили України протягом кількох днів звільнили 20 кв. км у передмісті Бахмута, російські окупанти просуваються у самому місті і підтягують підрозділи професійних десантників.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.

Тривають важкі бої з різним результатом".

Деталі: Маляр наголосила, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.