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ЗСУ за кілька днів звільнили 20 кв. км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті – Маляр

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 16 травня 2023, 16:57
ЗСУ за кілька днів звільнили 20 кв. км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті – Маляр
ГАННА МАЛЯР, ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Збройні сили України протягом кількох днів звільнили 20 кв. км у передмісті Бахмута, російські окупанти просуваються у самому місті і підтягують підрозділи професійних десантників. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників. 

Тривають важкі бої з різним результатом".

Деталі: Маляр наголосила, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. 

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Теми: БахмутвійнаВагнерМіноборони
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