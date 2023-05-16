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Зеленська у Сеулі говорила з президентом Кореї про ППО для України

Олена РощінаВівторок, 16 травня 2023, 17:13
Зеленська у Сеулі говорила з президентом Кореї про ППО для України
Olena Zelenska & Yoon Suk Yeol, фото з соцмереж першої леді

Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Республіки Корея зустрілася з президентом країни Юн Сок Йолем.

Джерело: Олена Зеленська у Telegram, Facebook і Twitter, а також Yonhap News Agency

Деталі: Президент Юн Сок Йол 16 травня зустрівся в своєму офісі з першою леді України Оленою Зеленською, яка перебуває в Сеулі "як спеціальний посланник свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського", повідомила агенція "Yonhap".

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Перша леді України також повідомила, що прибула до Республіки Корея для участі в конференції "Азійське лідерство", але почала свій візит із зустрічі з президентом країни.

Олена Зеленська подякувала Юн Сок Йолю за підтримку формули миру Володимира Зеленського, пункти якої стали основою "Принципів Статуту ООН, що лежать в основі всеохопного справедливого та сталого миру в Україні", ухвалених нещодавно Генасамблеєю ООН за активної участі Республіки Корея. 

Україна цінує, що Корея готова захищати міжнародне право разом із нею, зазначила перша леді.

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Пряма мова Зеленської: "Нині нам потрібна ще й допомога технологіями, якими славиться країна. 

Разом із першою віце-прем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко та заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою обговорили з президентом (Кореї) потребу у засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм країни-агресора. 

Потребуємо також засобів, щоб розміновувати ті пастки, які Росія залишила на нашій території, та медичного обладнання – щоб рятувати тих, кого нападникам вдалося поранити". 

Деталі: Перша леді України розповіла першій леді Республіки Корея Кім Кон Хі про культурні втрати від російського нападу. 

 

Перед візитом Зеленська дала письмове інтерв'ю "Yonhap". У ньому вона застерегла від "втоми від війни" і закликала до "більш радикальної" підтримки боротьби України проти російської агресії.

Перша леді України також висловила намір запросити президента Юн Сок Йола та першу леді Кім Кон Хі до України.

"Україна завжди чекає на своїх друзів. Такий візит був би дуже підтримкою для українців, тому що це спосіб розділити з нами наше протистояння, хоча б на один день нашого життя", – сказала вона у відповідь на запитання, чи планує Київ запросити Юна та першу леді Кореї. 

Зеленська висловила вдячність за постійну підтримку України з боку Сеула і сказала, що "для українців Південна Корея та її історія є прикладом стійкості та розвитку".

Теми: Олена ЗеленськаПівденна КореяППОміжнародні відносини
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