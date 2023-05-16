Зеленская в Сеуле говорила с президентом Кореи о ПВО для Украины

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время визита в Республику Корея встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем.

Источник: Елена Зеленская в Telegram, Facebook и Twitter, а также Yonhap News Agency

Детали: Президент Юн Сок Йол 16 мая встретился в своем офисе с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая находится в Сеуле "как специальный посланник своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского", сообщило агентство "Yonhap".

Первая леди Украины также сообщила, что прибыла в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство", но начала свой визит со встречи с президентом страны.

Елена Зеленская поблагодарила Юн Сок Йоля за поддержку формулы мира Владимира Зеленского, пункты которой стали основой "Принципов Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине", принятых недавно Генассамблеей ООН при активном участии Республики Корея.

Украина ценит, что Корея готова защищать международное право вместе с ней, отметила первая леди.

Прямая речь Зеленской: "Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна.

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Вместе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой обсудили с президентом (Кореи) потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм страны-агрессора.

Нуждаемся также в средствах, чтобы разминировать те ловушки, которые Россия оставила на нашей территории, и медицинском оборудовании – чтобы спасать тех, кого напавшим удалось ранить".

Детали: Первая леди Украины рассказала первой леди Республики Корея Ким Кон Хи о культурных потерях от российского нападения.

Перед визитом Зеленская дала письменное интервью "Yonhap". В нем она предостерегла от "усталости от войны" и призвала к "более радикальной" поддержке борьбы Украины против российской агрессии.

Первая леди Украины также выразила намерение пригласить президента Юн Сок Ёла и первую леди Ким Кон Хи в Украину.

"Украина всегда ждет своих друзей. Такой визит был бы очень поддержкой для украинцев, потому что это способ разделить с нами наше противостояние, хотя бы на один день нашей жизни", – сказала она в ответ на вопрос, планирует ли Киев пригласить Юна и первую леди Кореи.

Зеленская выразила благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Сеула и сказала, что "для украинцев Южная Корея и ее история является примером устойчивости и развития".