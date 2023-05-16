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"Білі янголи" потрапили під обстріл біля Бахмута

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 17:25
Білі янголи потрапили під обстріл біля Бахмута
фото поліції

Підрозділ поліції "Білий янгол" потрапив під обстріл, але зміг евакуювати десятеро людей з Бахмута.

Джерело: пресслужба Нацполіції, т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський

Деталі: 15 травня автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на Донеччині у районі Часового Яру Бахмутського району.

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Ворог вдарив з артилерії по дорозі, якою екіпаж їхав на евакуацію. Снаряд розірвався поряд із машиною. Відсік автомобіля, призначений для розміщення речей і не захищений бронею, пробило осколками наскрізь.

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"Ми їхали забирати людей, побачили на дорозі сліди свіжого "прильоту" й почали його об’їжджати. У цей момент відчули потужний удар, - розповідають поліцейські. – Лобове скло лопнуло, в кабіні були іскри, полетіли осколки, пішов дим".

 

Пʼятеро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії, вижили – завдяки броні. Вони самі вибрались з зони ураження, отримали необхідну медичну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину.

Нагадаємо: Попри наполегливі заклики української влади евакуюватися, цією можливістю скористалися далеко не всі. У Бахмуті досі лишається частина місцевого населення.

Довідково: "Білі Янголи" евакуюють цивільних, зокрема дітей, із найбільш гарячих точок фронту. 

Теми: Бахмутполіціяевакуація
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