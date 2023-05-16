"Білі янголи" потрапили під обстріл біля Бахмута

Підрозділ поліції "Білий янгол" потрапив під обстріл, але зміг евакуювати десятеро людей з Бахмута.

Джерело: пресслужба Нацполіції, т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський

Деталі: 15 травня автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на Донеччині у районі Часового Яру Бахмутського району.

❗Апдейт щодо обстрілу евакуаційного екіпажу поліції в Бахмуті.



5-ро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії. Вижили завдяки броні.



Вони отримали необхідну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину. pic.twitter.com/KSXxwUF961 May 16, 2023

Ворог вдарив з артилерії по дорозі, якою екіпаж їхав на евакуацію. Снаряд розірвався поряд із машиною. Відсік автомобіля, призначений для розміщення речей і не захищений бронею, пробило осколками наскрізь.

"Ми їхали забирати людей, побачили на дорозі сліди свіжого "прильоту" й почали його об’їжджати. У цей момент відчули потужний удар, - розповідають поліцейські. – Лобове скло лопнуло, в кабіні були іскри, полетіли осколки, пішов дим".

ВІДЕО ДНЯ

Пʼятеро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії, вижили – завдяки броні. Вони самі вибрались з зони ураження, отримали необхідну медичну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину.

Нагадаємо: Попри наполегливі заклики української влади евакуюватися, цією можливістю скористалися далеко не всі. У Бахмуті досі лишається частина місцевого населення.

Довідково: "Білі Янголи" евакуюють цивільних, зокрема дітей, із найбільш гарячих точок фронту.