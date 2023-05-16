Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Білі янголи" потрапили під обстріл біля Бахмута

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 17:25
Білі янголи потрапили під обстріл біля Бахмута
фото поліції

Підрозділ поліції "Білий янгол" потрапив під обстріл, але зміг евакуювати десятеро людей з Бахмута.

Джерело: пресслужба Нацполіції, т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський

Деталі: 15 травня автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на Донеччині у районі Часового Яру Бахмутського району.

Ворог вдарив з артилерії по дорозі, якою екіпаж їхав на евакуацію. Снаряд розірвався поряд із машиною. Відсік автомобіля, призначений для розміщення речей і не захищений бронею, пробило осколками наскрізь.

"Ми їхали забирати людей, побачили на дорозі сліди свіжого "прильоту" й почали його об’їжджати. У цей момент відчули потужний удар, - розповідають поліцейські. – Лобове скло лопнуло, в кабіні були іскри, полетіли осколки, пішов дим".

ВІДЕО ДНЯ
 

Пʼятеро поліцейських зазнали черепно-мозкових травм і контузії, вижили – завдяки броні. Вони самі вибрались з зони ураження, отримали необхідну медичну допомогу і одразу ж повернулися туди, аби врятувати 9 дорослих і одну дитину.

Нагадаємо: Попри наполегливі заклики української влади евакуюватися, цією можливістю скористалися далеко не всі. У Бахмуті досі лишається частина місцевого населення.

Довідково: "Білі Янголи" евакуюють цивільних, зокрема дітей, із найбільш гарячих точок фронту. 

Теми: Бахмутполіціяевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Бахмут
ЗСУ за кілька днів звільнили 20 кв. км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті – Маляр
ЗСУ під Бахмутом наступають уже 3 дні, ворог в ступорі − Сирський
Попри "дикий опір" українські бійці просунулися на флангах Бахмута і взяли ще полонених
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: