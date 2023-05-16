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"Белые ангелы" попали под обстрел возле Бахмута

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 17:25
Белые ангелы попали под обстрел возле Бахмута
фото полиции

Подразделение полиции "Белый ангел" попало под обстрел, но смогло эвакуировать десять человек из Бахмута.

Источник: пресс-служба Нацполиции, и.о. главы Нацполиции Иван Выговский

Детали: 15 мая автомобиль полицейского подразделения "Белый ангел" попал под обстрел в Донецкой области в районе Часового Яра Бахмутского района.

Враг ударил из артиллерии по дороге, по которой экипаж ехал на эвакуацию. Снаряд разорвался рядом с машиной. Отсек автомобиля, предназначенный для размещения вещей и не защищенный броней, пробило осколками насквозь.

"Мы ехали забирать людей, увидели на дороге следы свежего "прилета" и начали его объезжать. В этот момент почувствовали мощный удар, - рассказывают полицейские, - лобовое стекло лопнуло, в кабине были искры, полетели осколки, пошел дым".

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Пятеро полицейских получили черепно-мозговые травмы и контузии, выжили - благодаря броне. Они сами выбрались из зоны поражения, получили необходимую медицинскую помощь и сразу же вернулись туда, чтобы спасти 9 взрослых и одного ребенка.

Напомним: Несмотря на настойчивые призывы украинской власти эвакуироваться, этой возможностью воспользовались далеко не все. В Бахмуте до сих пор остается часть местного населения.

Справка: "Белые Ангелы" эвакуируют гражданских, в том числе детей, из наиболее горячих точек фронта.

Темы: Бахмутполицияэвакуация
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