Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вичерпала наступальний потенціал, але є потужна оборона – Буданов

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 18:24
Росія вичерпала наступальний потенціал, але є потужна оборона – Буданов
Кирило Буданов, фото ГУР

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону.

Джерело: глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Він (наступальний потенціал - ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції".

Реклама:

Деталі: За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - близько 370 тисяч військового компонента, понад 20 тисяч військ Росгвардії і близько 7 тисяч у сукупності різних видів воєнізованих формувань.

Теми: РосіявійнаУкраїнаБуданов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: