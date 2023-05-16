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Росія вичерпала наступальний потенціал, але є потужна оборона – Буданов

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 18:24
Росія вичерпала наступальний потенціал, але є потужна оборона – Буданов
Кирило Буданов, фото ГУР

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону.

Джерело: глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Він (наступальний потенціал - ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції".

Деталі: За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - близько 370 тисяч військового компонента, понад 20 тисяч військ Росгвардії і близько 7 тисяч у сукупності різних видів воєнізованих формувань.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаБуданов
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