Росія вичерпала наступальний потенціал, але є потужна оборона – Буданов
Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону.
Джерело: глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Він (наступальний потенціал - ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції".
Деталі: За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - близько 370 тисяч військового компонента, понад 20 тисяч військ Росгвардії і близько 7 тисяч у сукупності різних видів воєнізованих формувань.