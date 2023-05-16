Россия исчерпала наступательный потенциал, но есть мощная оборона – Буданов

Потенциал РФ для серьезных наступательных действий абсолютно исчерпан, но оккупанты выстроили правильную и мощную оборону.

Источник: глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью программе "Разные люди", передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Он (наступательный потенциал – ред.) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции".

Детали: По словам Буданова, группировка, которая непосредственно задействована в проведении военных действий на территории Украины - около 370 тысяч военного компонента, более 20 тысяч войск Росгвардии и около 7 тысяч в совокупности разных видов военизированных формирований.