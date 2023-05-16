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CNN: Україна вже почала стріляти ракетами Storm Shadow

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 19:01
CNN: Україна вже почала стріляти ракетами Storm Shadow
РАКЕТА STORM SHADOW ПІД КРИЛОМ ЛІТАКА, ФОТО: ARMYINFORM

Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії, для ударів по російських цілях.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN повідомили два посадовці США й один посадовець країни Заходу, знайомі з інформацією.

Джерела CNN не уточнили, коли саме й по яких цілях українська сторона застосувала Storm Shadow. Представник Міністерства оборони України від коментарів відмовився.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Її дальність стрільби перевищує 250 кілометрів.

Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет.

Теми: війназброяУкраїна
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