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CNN: Украина уже начала применять ракеты Storm Shadow

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 19:01
CNN: Украина уже начала применять ракеты Storm Shadow
РАКЕТА STORM SHADOW ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА, ФОТО: ARMYINFORM

Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN сообщили два чиновника США и один чиновник страны Запада, знакомые с информацией.

Источники CNN не уточнили, когда именно и по каким целям украинская сторона применила Storm Shadow. Представитель Министерства обороны Украины от комментариев отказался.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Британией и Францией. Ее дальность стрельбы превышает 250 километров.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, а накануне британское правительство заявило о планах передать Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.

Темы: войнаоружиеУкраина
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