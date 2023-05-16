Шмигаль про плани на саміт Ради Європи: реальний крок до компенсації за агресію РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що заплановане створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, стане реальним кроком для компенсацій Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив журналістам перед початком засідання четвертого саміту Ради Європи у Рейк’явіку.

"Я думаю, ми зробимо реальний крок на шляху, щоби знайти механізм компенсації за ті звірства, які зробила Росія в Україні", – сказав прем’єр.

"Це тільки перший крок. Попереду створення компенсаційного механізму. І зрештою має бути трибунал щодо злочину російської агресії", – додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, глави МЗС України й Ісландії підтримали створення реєстру збитків від війни під егідою Ради Європи.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс в інтерв’ю "ЄвроПравді" зазначив, що на саміті у Рейк’явіку десятки країн мають приєднатися до угоди щодо створення реєстру завданих Україні збитків, на основі якого запрацює компенсаційний механізм.

Крім того, Кокс зазначив, що рішення саміту буде містити елементи запропонованої Україною "формули миру" та згадуватиме потребу трибуналу щодо злочину російської агресії.