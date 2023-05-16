Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль про плани на саміт Ради Європи: реальний крок до компенсації за агресію РФ

Вівторок, 16 травня 2023, 21:16
Шмигаль про плани на саміт Ради Європи: реальний крок до компенсації за агресію РФ
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО КАБМІНУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що заплановане створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, стане реальним кроком для компенсацій Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив журналістам перед початком засідання четвертого саміту Ради Європи у Рейк’явіку. 

"Я думаю, ми зробимо реальний крок на шляху, щоби знайти механізм компенсації за ті звірства, які зробила Росія в Україні", – сказав прем’єр.

"Це тільки перший крок. Попереду створення компенсаційного механізму. І зрештою має бути трибунал щодо злочину російської агресії", – додав Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, глави МЗС України й Ісландії підтримали створення реєстру збитків від війни під егідою Ради Європи.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс в інтерв’ю "ЄвроПравді" зазначив, що на саміті у Рейк’явіку десятки країн мають приєднатися до угоди щодо створення реєстру завданих Україні збитків, на основі якого запрацює компенсаційний механізм. 

Крім того, Кокс зазначив, що рішення саміту буде містити елементи запропонованої Україною "формули миру" та згадуватиме потребу трибуналу щодо злочину російської агресії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Шмигаль ЄСРосіярепарації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Шмигаль
Фон дер Ляєн обговорила зі Шмигалем відновлення України
Шмигаль і глава Міноборони Британії скоординували "кроки для контрнаступу"
Чотири прифронтові області отримають додаткові 3 мільярди – Шмигаль
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: