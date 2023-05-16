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Шмыгаль о планах на саммит Совета Европы: реальный шаг к компенсациям за агрессию РФ

Вторник, 16 мая 2023, 21:16
Шмыгаль о планах на саммит Совета Европы: реальный шаг к компенсациям за агрессию РФ
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, ФОТО КАБМИНА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что запланированное создание реестра повреждений, нанесенных российской агрессией, станет реальным шагом для компенсаций Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам перед началом заседания четвертого саммита Совета Европы в Рейкьявике.

"Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия в Украине", – сказал премьер.

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"Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма. И в конце концов должен быть трибунал по преступлению российской агрессии", – добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в интервью "ЕвроПравде" отметил, что на саммите в Рейкьявике десятки стран должны присоединиться к соглашению о создании реестра нанесенного Украине ущерба, на основе которого заработает компенсационный механизм.

Кроме того, Кокс отметил, что решение саммита будет содержать элементы предложенной Украиной "формулы мира" и упоминать потребность трибунала по преступлению российской агрессии.

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Темы: ШмыгальЕСРосcиярепарации
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