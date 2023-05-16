Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський на саміті Ради Європи: Нам потрібна 100%-ва ППО, дайте нам винищувачі

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 21:52
Зеленський на саміті Ради Європи: Нам потрібна 100%-ва ППО, дайте нам винищувачі
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у зверненні на саміті Ради Європи в Рейк’явіку наголосив на необхідності зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема за рахунок західних винищувачів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару в ніч проти вівторка протиповітряна оборона України збила 100% ракет, запущених Росією. Він підкреслив, що цьому сприяли системи ППО, які західні держави передали Києву.

Реклама:

"Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних, і коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі", – зазначив голова держави.

Він додав, що територія України велика, й аби результати протиповітряної оборони, подібні до останніх, "стали правилом", нам потрібні додаткові системи ППО та ракети.

"Нам також потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою, і я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору", – наголосив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Ісландія, яка головує в Комітеті міністрів Ради Європи, організовує саміт глав держав та урядів, який збере 46 держав-членів 16-17 травня в Рейк'явіку. Це 4-й саміт Ради Європи з моменту її створення у 1949 році.

Саміт буде присвячений основним цінностям Ради Європи та підтримці України через конкретні заходи, спрямовані на досягнення справедливості для жертв російської агресії.

Теми: ЗеленськийППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: