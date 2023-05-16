Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский на саммите Совета Европы: Нам нужна 100%-ная ПВО, дайте нам истребители

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 21:52
Зеленский на саммите Совета Европы: Нам нужна 100%-ная ПВО, дайте нам истребители
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в обращении на саммите Совета Европы в Рейкьявике отметил необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны, в частности за счет западных истребителей.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский напомнил, что во время ракетного удара в ночь на вторник противовоздушная оборона Украины сбила 100% ракет, запущенных Россией. Он подчеркнул, что этому способствовали системы ПВО, которые западные государства передали Киеву.

"Год назад мы не могли сбить большинство ракет террористов, особенно баллистических, и когда я спрашиваю, сможем ли мы это сделать сейчас, можем ли мы что-то сделать, когда мы объединены и полны решимости защитить жизнь, ответ таков: мы, в единстве, будем выкладываться на 100% в любом деле", – отметил глава государства.

Он добавил, что территория Украины большая, и чтобы результаты противовоздушной обороны, подобные последним, "стали правилом", нам нужны дополнительные системы ПВО и ракеты.

"Нам также нужно больше: истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы к этому придем. 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору", – подчеркнул Зеленский.

Исландия, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы, организует саммит глав государств и правительств, который соберет 46 государств-членов 16-17 мая в Рейкьявике. Это 4-й саммит Совета Европы с момента его создания в 1949 году.

ВИДЕО ДНЯ

Саммит будет посвящен основным ценностям Совета Европы и поддержке Украины через конкретные меры, направленные на достижение справедливости для жертв российской агрессии.

Темы: ЗеленскийПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Зеленский
Зеленский вернулся в Киев и сразу провел Ставку
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Зеленский выступит на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: