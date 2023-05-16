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Зеленский на саммите Совета Европы: Нам нужна 100%-ная ПВО, дайте нам истребители

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 21:52
Зеленский на саммите Совета Европы: Нам нужна 100%-ная ПВО, дайте нам истребители
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в обращении на саммите Совета Европы в Рейкьявике отметил необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны, в частности за счет западных истребителей.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский напомнил, что во время ракетного удара в ночь на вторник противовоздушная оборона Украины сбила 100% ракет, запущенных Россией. Он подчеркнул, что этому способствовали системы ПВО, которые западные государства передали Киеву.

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"Год назад мы не могли сбить большинство ракет террористов, особенно баллистических, и когда я спрашиваю, сможем ли мы это сделать сейчас, можем ли мы что-то сделать, когда мы объединены и полны решимости защитить жизнь, ответ таков: мы, в единстве, будем выкладываться на 100% в любом деле", – отметил глава государства.

Он добавил, что территория Украины большая, и чтобы результаты противовоздушной обороны, подобные последним, "стали правилом", нам нужны дополнительные системы ПВО и ракеты.

"Нам также нужно больше: истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы к этому придем. 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору", – подчеркнул Зеленский.

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Исландия, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы, организует саммит глав государств и правительств, который соберет 46 государств-членов 16-17 мая в Рейкьявике. Это 4-й саммит Совета Европы с момента его создания в 1949 году.

Саммит будет посвящен основным ценностям Совета Европы и поддержке Украины через конкретные меры, направленные на достижение справедливости для жертв российской агрессии.

Темы: ЗеленскийПВОвойна
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