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Зеленський: Працюємо над візитами, які принесуть ще більше систем ППО

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 травня 2023, 22:38
Зеленський: Працюємо над візитами, які принесуть ще більше систем ППО
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постійно разом зі своєю командою працює над тим, аби захистити небо ще більшою кількістю систем протиповітряної оборони.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито (минулої ночі – ред.). Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS".

Деталі: Він також нагадав, що є вже хороший початок "коаліції винищувачів", "Учора ще ми домовились у Британії з Ріші (Сунаком), паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні під-тримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте", - сказав Зеленський.

Президент попросив не забувати про зусилля, які докладаються для отримання Україною зброї для захисту неба. "День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист не-ба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot", - підкреслив президент.

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Теми: ЗеленськийвійнаППОУкраїна
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