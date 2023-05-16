Зеленський: Працюємо над візитами, які принесуть ще більше систем ППО

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постійно разом зі своєю командою працює над тим, аби захистити небо ще більшою кількістю систем протиповітряної оборони.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито (минулої ночі – ред.). Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS".

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Деталі: Він також нагадав, що є вже хороший початок "коаліції винищувачів", "Учора ще ми домовились у Британії з Ріші (Сунаком), паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні під-тримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте", - сказав Зеленський.

Президент попросив не забувати про зусилля, які докладаються для отримання Україною зброї для захисту неба. "День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист не-ба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot", - підкреслив президент.