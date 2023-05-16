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Зеленский: Работаем над визитами, которые принесут еще больше систем ПВО

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 22:38
Зеленский: Работаем над визитами, которые принесут еще больше систем ПВО
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заверил, что постоянно вместе со своей командой работает над тем, чтобы защитить небо еще большим количеством систем противовоздушной обороны.

Источник: вечерняя обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Восемнадцать из восемнадцати ракет сбито (прошлой ночью - ред.). Поэтому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS".

Детали: Он также напомнил, что есть уже хорошее начало "коалиции истребителей", "Вчера еще мы договорились в Британии с Риши (Сунаком), господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте", - сказал Зеленский.

Президент попросил не забывать об усилиях, которые прилагаются для получения Украиной оружия для защиты неба. "День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot - это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot", - подчеркнул президент.

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Темы: ЗеленскийвойнаПВОУкраина
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