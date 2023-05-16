Урсула Фон дер Ляєн закликала світ підтримати "мирну формулу" Зеленського

Президентка Єврокомісії вважає безальтернативним українськи підхід до встановлення миру і закликала усіх його підтримати.

Про це вона заявила на четвертому саміті Ради Європи, повідомляє з Рейк’явіка кореспондент "Європейської правди".

Урсула Фон дер Ляєн у своїй промові наголосила, зокрема, що жертви російської агресії в Україні з’явилися не лише після повномасштабного вторгнення, а також зв’язала агресію РФ та злочини під час на Революції гідності.

"Це почалося з перших жертв, застрелених на Майдані... Це почалося з російського вторгнення до Криму та до Донбасу", -заявила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що основою миру в Україні має стати встановлення справедливості, що вимагає дослухатися до думки України. З цього вона зробила висновок про необхідність підтримати той шлях до миру, який пропонує України – так звану "формулу миру Зеленського"

"Ми не будемо нічого вирішувати про Україну без України. Саме тому ми повністю підтримуємо українську формулу миру, – пояснила президентка ЄК.

"Українська формула миру – це основа їхнього шляху до миру. Саме тому я закликаю всіх нас всіх підтримати цю формулу миру", – наголосила вона, закликавши усіх "об’єднати зусилля".

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Раніше український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що саміт Ради Європи має зробити реальний крок до компенсації за агресію РФ, а президент ПАРЄ Тіні Кокс в інтерв’ю "ЄвроПравді" анонсував створення реєстру завданих Україні збитків.

Президент Зеленський у виступі на саміті закликав надати Україні винищувачі.