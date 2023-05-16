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Урсула Фон дер Ляйен призвала мир поддержать "мирную формулу" Зеленского

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 22:46
Урсула Фон дер Ляйен призвала мир поддержать мирную формулу Зеленского
Урсула Фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии считает безальтернативным украинский подход к установлению мира и призвала всех его поддержать.

Об этом она заявила на четвертом саммите Совета Европы, сообщает из Рейкьявика корреспондент "Европейской правды".

Урсула Фон дер Ляйен в своей речи отметила, в частности, что жертвы российской агрессии в Украине появились не только после полномасштабного вторжения, а также связала агрессию РФ и преступления во время Революции достоинства.

"Это началось с первых жертв, застреленных на Майдане... Это началось с российского вторжения в Крым и на Донбасс", -заявила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что основой мира в Украине должно стать установление справедливости, что требует прислушиваться к мнению Украины. Из этого она сделала вывод о необходимости поддержать тот путь к миру, который предлагает Украина – так называемую "формулу мира Зеленского"

"Мы не будем ничего решать об Украине без Украины. Именно поэтому мы полностью поддерживаем украинскую формулу мира, – пояснила президент ЕК.

"Украинская формула мира – это основа их пути к миру. Именно поэтому я призываю всех нас всех поддержать эту формулу мира", – подчеркнула она, призвав всех "объединить усилия".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что саммит Совета Европы должен сделать реальный шаг к компенсации за агрессию РФ, а президент ПАСЕ Тини Кокс в интервью "ЕвроПравде" анонсировал создание реестра нанесенного Украине ущерба.

Президент Зеленский в выступлении на саммите призвал предоставить Украине истребители.

Темы: ЕСмирвойнаУкраина
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