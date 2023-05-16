Угорщина підтвердила блокування коштів із фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

В уряді Угорщини у вівторок підтвердили, що не схвалили виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві пресслужби угорського уряду, яку та направила агенції Reuters.

В уряді Угорщини кажуть, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру "виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах".

Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має також бути скерований на держави Балкан і Північну Африку, і для нього "дуже важливо, аби ці питання були роз’яснені".

Як повідомляли раніше ЗМІ, транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений наступного понеділка, 22 травня.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже вісім мільярдів євро.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

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На початку лютого Рада Європейського Союзу затвердила останній на сьогодні сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.

Крім того, на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.