Венгрия подтвердила блокировку средств из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

В правительстве Венгрии во вторник подтвердили, что не одобрили выделение очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует государствам-членам военное оборудование, передаваемое Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы венгерского правительства, которую та направила агентству Reuters.

В правительстве Венгрии говорят, что не согласны с использованием Европейского фонда мира "исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточное количество средств на продвижение интересов ЕС в других сферах".

Будапешт считает, что этот инструмент Евросоюза должен также быть направлен на государства Балкан и Северную Африку, и для него "очень важно, чтобы эти вопросы были разъяснены".

Как сообщали ранее СМИ, транш в размере 500 миллионов евро должен был быть выделен в следующий понедельник, 22 мая.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент общим объемом почти восемь миллиардов евро.

Благодаря этому фонду ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

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В начале февраля Совет Европейского Союза утвердил последний на сегодня седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

Кроме того, в начале мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.