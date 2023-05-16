Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия подтвердила блокировку средств из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 23:18
Венгрия подтвердила блокировку средств из фонда ЕС, который помогает Украине оружием
Фото: Getty Images

В правительстве Венгрии во вторник подтвердили, что не одобрили выделение очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует государствам-членам военное оборудование, передаваемое Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы венгерского правительства, которую та направила агентству Reuters.

В правительстве Венгрии говорят, что не согласны с использованием Европейского фонда мира "исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточное количество средств на продвижение интересов ЕС в других сферах".

Будапешт считает, что этот инструмент Евросоюза должен также быть направлен на государства Балкан и Северную Африку, и для него "очень важно, чтобы эти вопросы были разъяснены".

Как сообщали ранее СМИ, транш в размере 500 миллионов евро должен был быть выделен в следующий понедельник, 22 мая.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент общим объемом почти восемь миллиардов евро.

Благодаря этому фонду ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

ВИДЕО ДНЯ

В начале февраля Совет Европейского Союза утвердил последний на сегодня седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

Кроме того, в начале мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

Темы: ВенгриявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Венгрия
ANSA: Венгрия заблокировала 500 млн евро из фонда, финансирующего оружие для Украины
УЗ меняет маршруты и графики поездов между Украиной и Венгрией из-за аварии на венгерской железной дороге
Поезда УЗ в и из Вены задерживаются: в Венгрии поезд сошел с рельсов
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: