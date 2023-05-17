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Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: є руйнування

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 00:16
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 16 травня російські окупанти здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 112 вибухів, є руйнування у 2 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Миропільській громаді зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив з міномету (11 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів). Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень.

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По Білопільській громаді ворог бив з міномету (33 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС (3 вибухи) та артобстріл (8 вибухів).

У Юнаківській громаді був обстріл з міномету (4 вибухи).

По Середино-Будській громаді росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).

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На територію Хотінської громади ворог скинув 5 мін.

По Великописарівській громаді здійснено обстріл з гранатомету (12 вибухів) та артобстріл (12 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксований мінометний обстріл (1 вибух).

Теми: Сумська областьобстріл
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