Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
Протягом 16 травня російські окупанти здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 112 вибухів, є руйнування у 2 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Миропільській громаді зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив з міномету (11 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів). Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень.
По Білопільській громаді ворог бив з міномету (33 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС (3 вибухи) та артобстріл (8 вибухів).
У Юнаківській громаді був обстріл з міномету (4 вибухи).
По Середино-Будській громаді росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).
На територію Хотінської громади ворог скинув 5 мін.
По Великописарівській громаді здійснено обстріл з гранатомету (12 вибухів) та артобстріл (12 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксований мінометний обстріл (1 вибух).