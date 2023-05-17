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Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 00:16
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 16 мая российские оккупанты совершили 20 обстрелов Сумской области, зафиксировано 112 взрывов, есть разрушения в 2 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Миропольской громаде зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ (4 взрыва) с помощью БпЛА. Также враг бил из миномета (11 взрывов). Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов). Повреждены элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Один гражданский человек получил ранения.

По Белопольской громаде враг бил из миномета (33 взрыва). В результате одного из обстрелов поврежден частный жилой дом. Также был обстрел из АГС (3 взрыва) и артобстрел (8 взрывов).

В Юнаковской громаде был обстрел из миномета (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде россияне осуществили артиллерийский обстрел (14 взрывов).

На территорию Хотинской громады враг сбросил 5 мин.

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По Великописаревской громаде осуществлен обстрел из гранатомета (12 взрывов) и артобстрел (12 взрывов).

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

Темы: Сумская областьобстрел
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