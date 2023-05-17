Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

В течение 16 мая российские оккупанты совершили 20 обстрелов Сумской области, зафиксировано 112 взрывов, есть разрушения в 2 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Миропольской громаде зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ (4 взрыва) с помощью БпЛА. Также враг бил из миномета (11 взрывов). Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов). Повреждены элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Один гражданский человек получил ранения.

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По Белопольской громаде враг бил из миномета (33 взрыва). В результате одного из обстрелов поврежден частный жилой дом. Также был обстрел из АГС (3 взрыва) и артобстрел (8 взрывов).

В Юнаковской громаде был обстрел из миномета (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде россияне осуществили артиллерийский обстрел (14 взрывов).

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На территорию Хотинской громады враг сбросил 5 мин.

По Великописаревской громаде осуществлен обстрел из гранатомета (12 взрывов) и артобстрел (12 взрывов).

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).