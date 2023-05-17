Атака на Миколаїв: поранено жінку, Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни

Пошкоджений супермаркет у Миколаєві. Фото з Telegram Кіма

Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об'єкт.

Джерело: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Деталі: За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.

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Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, після вибухів у Миколаєві спалахнули пожежі.