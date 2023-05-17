Атака на Миколаїв: поранено жінку, Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни
Середа, 17 травня 2023, 01:12
Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об'єкт.
Джерело: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram
Деталі: За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.
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Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, після вибухів у Миколаєві спалахнули пожежі.