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Атака на Миколаїв: поранено жінку, Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 01:12
Атака на Миколаїв: поранено жінку, Кім показав військову ціль, в яку влучили росіяни
Пошкоджений супермаркет у Миколаєві. Фото з Telegram Кіма

Ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об'єкт.

Джерело: начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Деталі: За словами Кіма, внаслідок ворожого обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.

Очільник ОВА також показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, після вибухів у Миколаєві спалахнули пожежі.

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Теми: Миколаївобстріл
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