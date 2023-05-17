Атака на Николаев: ранена женщина, Ким показал "военную цель", в которую попали россияне

Поврежденный супермаркет в Николаеве. Фото из Telegram Кима

Вечером 16 мая российские оккупанты ударили по городу Николаев, пострадала женщина, враг попал в гражданский объект.

Источник: начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Детали: По словам Кима, в результате вражеского обстрела жительница Николаева получила осколочное ранение.

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Глава ОВА также показал "военную цель", в которую попали россияне. Судя по фото, поврежден супермаркет.

По словам городского головы Александра Сенкевича, после взрывов в Николаеве вспыхнули пожары.