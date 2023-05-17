Росіяни потерпають від дефіциту лікарів на окупованих територіях – ЦНС

Загарбники не можуть знайти достатню кількість медиків на окупованих територіях, які лікували б поранених російських військовослужбовців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти не можуть знайти достатню кількість лікарів на тимчасово окупованих територіях.

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Росіяни мають проблеми з лікуванням військовослужбовців. Через велику кількість поранених медичні заклади на ТОТ перевантажені, лікарів змушують працювати у кілька змін".

Деталі: За даними ЦНС, росіяни спонукають медиків до співпраці, обіцяючи за лікування поранених окупантів премії від 20 до 100 тисяч рублів.

Однак, зазначили у Спротиві, це чергова брехня, оскільки через брак грошей росіяни раніше вже перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій та припинили нараховувати соціальні пільги.