Захватчики не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях, которые лечили бы раненых российских военнослужащих.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты не могут найти достаточное количество врачей на временно оккупированных территориях.

Реклама:

Россияне имеют проблемы с лечением военнослужащих. Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на ВОТ перегружены, врачей заставляют работать в несколько смен".

Детали: По данным ЦНС, россияне побуждают медиков к сотрудничеству, обещая за лечение раненых оккупантов премии от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако, отметили в Сопротивлении, это очередная ложь, поскольку из-за нехватки денег россияне ранее уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций и прекратили начислять социальные льготы.