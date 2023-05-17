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Россияне страдают от дефицита врачей на оккупированных территориях – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 03:29
Россияне страдают от дефицита врачей на оккупированных территориях – ЦНС
РОССИЙСКИЙ ЗАХВАТЧИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захватчики не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях, которые лечили бы раненых российских военнослужащих.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты не могут найти достаточное количество врачей на временно оккупированных территориях.

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Россияне имеют проблемы с лечением военнослужащих. Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на ВОТ перегружены, врачей заставляют работать в несколько смен".

Детали: По данным ЦНС, россияне побуждают медиков к сотрудничеству, обещая за лечение раненых оккупантов премии от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако, отметили в Сопротивлении, это очередная ложь, поскольку из-за нехватки денег россияне ранее уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций и прекратили начислять социальные льготы.

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Темы: оккупацияРосcия
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