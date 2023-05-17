Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне страдают от дефицита врачей на оккупированных территориях – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 03:29
Россияне страдают от дефицита врачей на оккупированных территориях – ЦНС
РОССИЙСКИЙ ЗАХВАТЧИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захватчики не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях, которые лечили бы раненых российских военнослужащих.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты не могут найти достаточное количество врачей на временно оккупированных территориях.

Россияне имеют проблемы с лечением военнослужащих. Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на ВОТ перегружены, врачей заставляют работать в несколько смен".

Детали: По данным ЦНС, россияне побуждают медиков к сотрудничеству, обещая за лечение раненых оккупантов премии от 20 до 100 тысяч рублей.

Однако, отметили в Сопротивлении, это очередная ложь, поскольку из-за нехватки денег россияне ранее уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций и прекратили начислять социальные льготы.

Темы: оккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
оккупация
На Запорожье оккупанты разместили личный состав в детсаду – Генштаб
На ЗАЭС существенно увеличилось количество оккупантов – "Энергоатом"
В оккупированном селе на Херсонщине медик "лечит" пациентов игрой на баяне
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: