G7 готує конкретні дії з посилення ізоляції РФ – Кірбі

На саміті лідерів країн G7, який пройде 19-21 травня в японському місті Хіросіма, будуть ухвалені конкретні кроки, які посилять ізоляцію Росії та послаблять її спроможності продовжувати війну проти України.

Джерело: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення Росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу.

(На саміті в Японії – ред.) ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції РФ та послаблення її здатності вести жорстоку війну".

Деталі: За словами Кірбі, рівень солідарності країн G7 зараз навіть вищий, ніж був минулого року.

Що цьому передувало:

За інформацією Reuters, лідери країн G7 планують посилити санкції проти Росії на саміті в Японії, заходи будуть спрямовані проти експорту та енергетичного сектору РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію може бути визнано державою-спонсором тероризму.