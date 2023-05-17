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G7 готовит конкретные действия по усилению изоляции РФ – Кирби

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 06:05
G7 готовит конкретные действия по усилению изоляции РФ – Кирби
ДЖОН КИРБИ. ФОТО GETTY IMAGES

На саммите лидеров стран G7, который пройдет 19-21 мая в японском городе Хиросима, будут приняты конкретные шаги, которые усилят изоляцию России и ослабят ее способности продолжать войну против Украины.

Источник: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ" 

Прямая речь: "В течение последних 15 месяцев после вторжения России G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру.

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(На саммите в Японии – ред.) вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции РФ и ослабление ее способности вести жестокую войну".

Детали: По словам Кирби, уровень солидарности стран G7 сейчас даже выше, чем был в прошлом году.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • По информации Reuters, лидеры стран G7 планируют усилить санкции против России на саммите в Японии, меры будут направлены против экспорта и энергетического сектора РФ.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.

Темы: РосcияСШАсанкции
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