Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

G7 готовит конкретные действия по усилению изоляции РФ – Кирби

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 06:05
G7 готовит конкретные действия по усилению изоляции РФ – Кирби
ДЖОН КИРБИ. ФОТО GETTY IMAGES

На саммите лидеров стран G7, который пройдет 19-21 мая в японском городе Хиросима, будут приняты конкретные шаги, которые усилят изоляцию России и ослабят ее способности продолжать войну против Украины.

Источник: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ" 

Прямая речь: "В течение последних 15 месяцев после вторжения России G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру.

(На саммите в Японии – ред.) вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции РФ и ослабление ее способности вести жестокую войну".

Детали: По словам Кирби, уровень солидарности стран G7 сейчас даже выше, чем был в прошлом году.

Что этому предшествовало:

  • По информации Reuters, лидеры стран G7 планируют усилить санкции против России на саммите в Японии, меры будут направлены против экспорта и энергетического сектора РФ.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Росcия
РФ пытается усилить наступательные операции в районе Бахмута – ISW
Россияне страдают от дефицита врачей на оккупированных территориях – ЦНС
Массированными воздушными атаками РФ пытается отсрочить контрнаступление Украины – CNN
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: