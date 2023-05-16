Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: "Ніколи не кажи "ніколи"

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 23:29
Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: Ніколи не кажи ніколи
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Державний секретар США Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію може бути визнано державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він cказав на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.

Заява Блінкена прозвучала під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Реклама:

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", – згадав Грем.

"Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" – спитав він.

На це голова американської дипломатії коротко відповів: "Ніколи не кажи "ніколи".

ВІДЕО ДНЯ

Далі в дискусії із сенатором Блінкен зауважив, що, на його думку, вже запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем. Саме Державний департамент має повноваження визначати такий статус.

Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги визнати РФ державою-спонсором тероризму, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. 

Теми: БлінкенСШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Блінкен
Блінкен привітав українців з Днем незалежності
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: