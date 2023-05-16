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Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: "Ніколи не кажи "ніколи"

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 23:29
Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: Ніколи не кажи ніколи
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Державний секретар США Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію може бути визнано державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він cказав на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.

Заява Блінкена прозвучала під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму.

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", – згадав Грем.

"Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" – спитав він.

На це голова американської дипломатії коротко відповів: "Ніколи не кажи "ніколи".

Далі в дискусії із сенатором Блінкен зауважив, що, на його думку, вже запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.

ВІДЕО ДНЯ

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем. Саме Державний департамент має повноваження визначати такий статус.

Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги визнати РФ державою-спонсором тероризму, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. 

Теми: БлінкенСШАРосіявійна
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