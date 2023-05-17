Між Силами оборони і окупантами за добу відбулося 55 бойових зіткнень – зведення

Протягом 16 травня між Силами оборони України і російськими окупантами відбулося 55 бойових зіткнень на 4 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), 25 з них було знищено нашими захисниками.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка".

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Деталі: На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі, у райони ведення бойових дій.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем’яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного, Сіверська і Червоного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаударів по районах Вугледара та Великої Новосілки. Обстріляв з артилерії, зокрема, Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.