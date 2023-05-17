Между Силами обороны и оккупантами за сутки произошло 55 боевых столкновений – сводка

В течение 16 мая между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 55 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "По уточненной информации, за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" по гражданской инфраструктуре Николаева.

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Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты подорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, которые проходили подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вирки, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запселье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерно, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области и Спирного, Северска и Красного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецка. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиаудары по районам Угледара и Большой Новоселки. Обстрелял из артиллерии, в частности, Новомихайловку, Парасковиевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка на Херсонщине. Между тем, обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.