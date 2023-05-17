Втрати Росії у війні проти України перевалили за 200 тисяч убитими – Генштаб ЗСУ

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 травня

Деталі: За останню добу оборонці України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем і 17 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 771 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од,

артилерійських систем – 3 166 (+16) од,

РСЗВ – 562 (+0) од,

засоби ППО ‒ 318 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),

крилаті ракети ‒ 982 (+9),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Дані уточнюються.