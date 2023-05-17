Втрати Росії у війні проти України перевалили за 200 тисяч убитими – Генштаб ЗСУ
Середа, 17 травня 2023, 08:14
За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 травня
Деталі: За останню добу оборонці України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем і 17 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 771 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од,
- артилерійських систем – 3 166 (+16) од,
- РСЗВ – 562 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),
- крилаті ракети ‒ 982 (+9),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 417 (+7).
Дані уточнюються.