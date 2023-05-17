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Втрати Росії у війні проти України перевалили за 200 тисяч убитими – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 17 травня 2023, 08:14

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 травня

Деталі: За останню добу оборонці України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем і 17 бойових броньованих машин.

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Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 771 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3 166 (+16) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 982 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаГенштабРосія
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