Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії у війні проти України перевалили за 200 тисяч убитими – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 17 травня 2023, 08:14

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація у повномасштабній війні проти України втратила вже понад 200 тисяч своїх громадян, яких відправила на фронт.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 травня

Деталі: За останню добу оборонці України знищили близько 610 російських загарбників, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 танків, 16 артилерійських систем і 17 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 771 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3 166 (+16) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 982 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
війна
Між Силами оборони і окупантами за добу відбулося 55 бойових зіткнень – зведення
РФ намагається посилити наступальні операції у районі Бахмута – ISW
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у Миколаєві після вибухів спалахнули пожежі
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: