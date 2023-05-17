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Потери России в войне против Украины перевалили за 200 тысяч убитыми – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 17 мая 2023, 08:14

По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины потеряла уже более 200 тысяч своих граждан, которых отправила на фронт.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 мая

Детали: За последние сутки защитники Украины уничтожили порядка 610 российских захватчиков, 2 средства противовоздушной обороны, 9 танков, 16 артиллерийских систем и 17 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 17.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ порядка 200 590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 3 166 (+16) ед,
  • РСЗО ‒ 562 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 318 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2 748 (+16),
  • крылатые ракеты ‒ 982 (+9),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6 067 (+19) ед,
  • специальная техника ‒ 417 (+7).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаГенштабРосcия
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