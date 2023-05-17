Потери России в войне против Украины перевалили за 200 тысяч убитыми – Генштаб ВСУ
Среда, 17 мая 2023, 08:14
По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины потеряла уже более 200 тысяч своих граждан, которых отправила на фронт.
Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 мая
Детали: За последние сутки защитники Украины уничтожили порядка 610 российских захватчиков, 2 средства противовоздушной обороны, 9 танков, 16 артиллерийских систем и 17 боевых бронированных машин.
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Общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 17.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ порядка 200 590 (+610) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3 771 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17) ед,
- артиллерийских систем ‒ 3 166 (+16) ед,
- РСЗО ‒ 562 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 318 (+2) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2 748 (+16),
- крылатые ракеты ‒ 982 (+9),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6 067 (+19) ед,
- специальная техника ‒ 417 (+7).
Данные уточняются.
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