Потери России в войне против Украины перевалили за 200 тысяч убитыми – Генштаб ВСУ

По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины потеряла уже более 200 тысяч своих граждан, которых отправила на фронт.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 мая

Детали: За последние сутки защитники Украины уничтожили порядка 610 российских захватчиков, 2 средства противовоздушной обороны, 9 танков, 16 артиллерийских систем и 17 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 17.05.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ порядка 200 590 (+610) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 771 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17) ед,

артиллерийских систем ‒ 3 166 (+16) ед,

РСЗО ‒ 562 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 318 (+2) ед,

самолетов ‒ 308 (+0) ед,

вертолетов ‒ 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2 748 (+16),

крылатые ракеты ‒ 982 (+9),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6 067 (+19) ед,

специальная техника ‒ 417 (+7).

Данные уточняются.