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Росіяни посилюють терористичні атаки на населення Харківщини – Синєгубов

Олена РощінаСереда, 17 травня 2023, 08:52

Російські війська посилюють атаки на мирне населення Харківської області, також окупанти намагаються наступати в напрямку Масютівки, але отримують відсіч.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. 

За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні. 

Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права". 

Деталі: Синєгубов повідомив, що за минулу добу армія РФ обстріляла щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

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Внаслідок обстрілу Куп'янська загинув цивільний чоловік 50 років. 

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Пряма мова: "Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами". 

Теми: Харківська областьвійна
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