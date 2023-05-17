Россияне усиливают террористические атаки на население Харьковщины – Синегубов

Российские войска усиливают атаки на мирное население Харьковской области, также оккупанты пытаются наступать в направлении Масютовки, но получают отпор.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие – ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие.

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По официальным данным, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область. В том числе 24 обстрела – ракетные.

Целями российской армии являются преимущественно гражданские объекты и мирное население, что нарушает нормы международного гуманитарного права".

Детали: Синегубов сообщил, что за минувшие сутки армия РФ обстреляла не менее 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

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Авиаударам врага подверглись Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка, под артиллерийским и минометным огнем были Казачья Лопань, Нестерно, Старица, Двуречанское, Каменка, Двуречная, Купянск, Волчанск и другие населенные пункты.

В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет.

В с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Прямая речь: "За прошедшие сутки оккупанты снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор наших защитников и отступили с потерями".