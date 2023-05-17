Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне усиливают террористические атаки на население Харьковщины – Синегубов

Елена РощинаСреда, 17 мая 2023, 08:52

Российские войска усиливают атаки на мирное население Харьковской области, также оккупанты пытаются наступать в направлении Масютовки, но получают отпор. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие – ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие. 

Реклама:

По официальным данным, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область. В том числе 24 обстрела – ракетные. 

Целями российской армии являются преимущественно гражданские объекты и мирное население, что нарушает нормы международного гуманитарного права". 

Детали: Синегубов сообщил, что за минувшие сутки армия РФ обстреляла не менее 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

ВИДЕО ДНЯ

Авиаударам врага подверглись Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка, под артиллерийским и минометным огнем были Казачья Лопань, Нестерно, Старица, Двуречанское, Каменка, Двуречная, Купянск, Волчанск и другие населенные пункты.

В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет. 

В с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Прямая речь: "За прошедшие сутки оккупанты снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор наших защитников и отступили с потерями".

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: