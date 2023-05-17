У Калузькій області РФ упав і вибухнув безпілотник – росЗМІ
Середа, 17 травня 2023, 09:13
Ввечері 16 травня у Калузькій області Росії впав і вибухнув безпілотник.
Джерело: Telegram-канали Astra та Baza
Деталі: За даними джерел Astra, увечері жителі села Тарутине Жуковського району Калузької області бачили падіння невідомого літального апарата з подальшим вибухом.
Фахівці, які прибули на місце, знайшли уламки невстановленого безпілотника літакового типу на проїжджій частині 380 кілометра автодороги "А-108". За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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