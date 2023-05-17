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В Калужской области РФ упал и взорвался беспилотник – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 17 мая 2023, 09:13
В Калужской области РФ упал и взорвался беспилотник – росСМИ
Скрин с видео

Вечером 16 мая в Калужской области России упал и взорвался беспилотник.

Источник: Telegram-каналы Astra и Baza 

Детали: По данным источников Astra, вечером жители села Тарутино Жуковского района Калужской области видели падение неизвестного летательного аппарата с последующим взрывом.

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Специалисты, прибывшие на место, нашли обломки неустановленного беспилотника самолетного типа на проезжей части 380 километра автодороги "А-108". По предварительной информации, пострадавших нет.

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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