В Калужской области РФ упал и взорвался беспилотник – росСМИ
Среда, 17 мая 2023, 09:13
Вечером 16 мая в Калужской области России упал и взорвался беспилотник.
Источник: Telegram-каналы Astra и Baza
Детали: По данным источников Astra, вечером жители села Тарутино Жуковского района Калужской области видели падение неизвестного летательного аппарата с последующим взрывом.
Специалисты, прибывшие на место, нашли обломки неустановленного беспилотника самолетного типа на проезжей части 380 километра автодороги "А-108". По предварительной информации, пострадавших нет.
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