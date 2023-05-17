У Білорусі запевняють, що ядерну зброю з РФ до них не завезли: це була просто заява

На території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії.

Про це в ході дебатів в ООН заявив постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков, повідомляє "Європейська правда".

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь – перш за все, це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено в цьому відношенні", – сказав Рибаков.

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За його словами, якщо будь-яке рішення в цій сфері буде ухвалено, це буде "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".

Нагадаємо, 25 березня президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю, він також порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

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