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В Беларуси уверяют, что ядерное оружие из РФ к ним не завезли: это было просто заявление

Среда, 17 мая 2023, 09:21

На территории Беларуси еще не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России.

Об этом в ходе дебатов в ООН заявил постоянный представитель Беларуси в организации Валентин Рыбаков, сообщает "Европейская правда".

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", – сказал Рыбаков.

По его словам, если какое-либо решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не какого-либо другого государства".

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. 

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.

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