"Авіаційна коаліція" для України сформується цього року – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що "авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.
Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 травня, цитує "Суспільне"
Деталі: Голова МЗС зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на західних винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі "авіаційної коаліції".
"Це все результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті. Нашим пріоритетом є F-16, але ми не скасовуємо інші опції літаків. Це, як з танками", – сказав він.
Кулеба нагадав, що для того, аби країни ЄС прийшли до рішення про надання танків Leopard, Британія першою оголосила про надання Україні повноцінних важких танків Challenger-2, Франція оголосила першою про надання легких колісних танків.
"Зараз ця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення, які спонукають і ведуть до ухвалення основного рішення. Це все частина одного зусилля, яке ми докладаємо і (яке) обов'язково дасть результат", – сказав міністр.
Він зазначив, що це відбудеться раніше, ніж українське суспільство очікує.
Пряма мова: "Авіаційна коаліція сформується цього року. А коли конкретно західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо, це потребує додаткової відповіді. Але, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко"
Передісторія:
- У лютому 2023 року Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно працює над створенням "авіакоаліції", і висловив переконання, що Україна отримає літаки.
- Згодом стало відомо, що цього літа Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Велика Британія також співпрацює з іншими країнами щодо постачання Україні цих винищувачів.
- 15 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів". Голова британського уряду зазначив, що Сполучене Королівство буде ключовою частиною цієї коаліції.
- 16 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтримав створення "коаліції винищувачів" для України.
- Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.