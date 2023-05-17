Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Авіаційна коаліція" для України сформується цього року – Кулеба

Середа, 17 травня 2023, 09:30
Авіаційна коаліція для України сформується цього року – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що "авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.

Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 травня, цитує "Суспільне"

Деталі: Голова МЗС зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на західних винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі "авіаційної коаліції".

Реклама:

"Це все результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті. Нашим пріоритетом є F-16, але ми не скасовуємо інші опції літаків. Це, як з танками", – сказав він.

Кулеба нагадав, що для того, аби країни ЄС прийшли до рішення про надання танків Leopard, Британія першою оголосила про надання Україні повноцінних важких танків Challenger-2, Франція оголосила першою про надання легких колісних танків.

"Зараз ця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення, які спонукають і ведуть до ухвалення основного рішення. Це все частина одного зусилля, яке ми докладаємо і (яке) обов'язково дасть результат", – сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що це відбудеться раніше, ніж українське суспільство очікує.

Пряма мова: "Авіаційна коаліція сформується цього року. А коли конкретно західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо, це потребує додаткової відповіді. Але, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко"

Передісторія: 

  • У лютому 2023 року Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно працює над створенням "авіакоаліції", і висловив переконання, що Україна отримає літаки.
  • Згодом стало відомо, що цього літа Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Велика Британія також співпрацює з іншими країнами щодо постачання Україні цих винищувачів.
  • 15 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів". Голова британського уряду зазначив, що Сполучене Королівство буде ключовою частиною цієї коаліції.
  • 16 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтримав створення "коаліції винищувачів" для України.
  • Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: