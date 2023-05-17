"Авіаційна коаліція" для України сформується цього року – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що "авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.

Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 травня, цитує "Суспільне"

Деталі: Голова МЗС зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на західних винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі "авіаційної коаліції".

"Це все результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті. Нашим пріоритетом є F-16, але ми не скасовуємо інші опції літаків. Це, як з танками", – сказав він.

Кулеба нагадав, що для того, аби країни ЄС прийшли до рішення про надання танків Leopard, Британія першою оголосила про надання Україні повноцінних важких танків Challenger-2, Франція оголосила першою про надання легких колісних танків.

"Зараз ця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення, які спонукають і ведуть до ухвалення основного рішення. Це все частина одного зусилля, яке ми докладаємо і (яке) обов'язково дасть результат", – сказав міністр.

Він зазначив, що це відбудеться раніше, ніж українське суспільство очікує.

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Пряма мова: "Авіаційна коаліція сформується цього року. А коли конкретно західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо, це потребує додаткової відповіді. Але, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко"

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