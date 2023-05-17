Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Авиационная коалиция" для Украины сформируется в этом году – Кулеба

Среда, 17 мая 2023, 09:30
Авиационная коалиция для Украины сформируется в этом году – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости" 16 мая, цитирует "Суспільне"

Детали: Глава МИД отметил, что некоторые страны заявили о готовности начинать тренировки украинских пилотов на западных истребителях, а также есть страны, которые готовы предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции".

"Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками", – сказал он.

Кулеба напомнил, что для того, чтобы страны ЕС пришли к решению о предоставлении танков Leopard, Великобритания первой объявила о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков.

"Сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Опять Франция и Великобритания принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем и (которое) обязательно даст результат", – сказал министр.

Он отметил, что это произойдет раньше, чем украинское общество ожидает.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро"

Предыстория: 

  • В феврале 2023 года Дмитрий Кулеба заявил, что Киев постоянно работает над созданием "авиакоалиции", и выразил убеждение, что Украина получит самолеты.
  • Позже стало известно, что этим летом Великобритания начнет начальный этап учений украинских пилотов на истребителях F-16. Великобритания также сотрудничает с другими странами по поставкам Украине этих истребителей.
  • 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак обсудили создание "коалиции истребителей". Глава британского правительства отметил, что Соединенное Королевство будет ключевой частью этой коалиции.
  • 16 мая стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддержал создание "коалиции истребителей" для Украины.
  • Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: