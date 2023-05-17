Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Авиационная коалиция" для Украины сформируется в этом году – Кулеба

Среда, 17 мая 2023, 09:30
Авиационная коалиция для Украины сформируется в этом году – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости" 16 мая, цитирует "Суспільне"

Детали: Глава МИД отметил, что некоторые страны заявили о готовности начинать тренировки украинских пилотов на западных истребителях, а также есть страны, которые готовы предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции".

Реклама:

"Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками", – сказал он.

Кулеба напомнил, что для того, чтобы страны ЕС пришли к решению о предоставлении танков Leopard, Великобритания первой объявила о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков.

"Сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Опять Франция и Великобритания принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем и (которое) обязательно даст результат", – сказал министр.

ВИДЕО ДНЯ

Он отметил, что это произойдет раньше, чем украинское общество ожидает.

Прямая речь: "Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро"

Предыстория: 

  • В феврале 2023 года Дмитрий Кулеба заявил, что Киев постоянно работает над созданием "авиакоалиции", и выразил убеждение, что Украина получит самолеты.
  • Позже стало известно, что этим летом Великобритания начнет начальный этап учений украинских пилотов на истребителях F-16. Великобритания также сотрудничает с другими странами по поставкам Украине этих истребителей.
  • 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак обсудили создание "коалиции истребителей". Глава британского правительства отметил, что Соединенное Королевство будет ключевой частью этой коалиции.
  • 16 мая стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддержал создание "коалиции истребителей" для Украины.
  • Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: