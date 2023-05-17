"Авиационная коалиция" для Украины сформируется в этом году – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости" 16 мая, цитирует "Суспільне"

Детали: Глава МИД отметил, что некоторые страны заявили о готовности начинать тренировки украинских пилотов на западных истребителях, а также есть страны, которые готовы предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции".

"Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками", – сказал он.

Кулеба напомнил, что для того, чтобы страны ЕС пришли к решению о предоставлении танков Leopard, Великобритания первой объявила о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков.

"Сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Опять Франция и Великобритания принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем и (которое) обязательно даст результат", – сказал министр.

Он отметил, что это произойдет раньше, чем украинское общество ожидает.

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Прямая речь: "Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро"

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