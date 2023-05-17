"Авиационная коалиция" для Украины сформируется в этом году – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.
Источник: Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости" 16 мая, цитирует "Суспільне"
Детали: Глава МИД отметил, что некоторые страны заявили о готовности начинать тренировки украинских пилотов на западных истребителях, а также есть страны, которые готовы предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции".
"Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками", – сказал он.
Кулеба напомнил, что для того, чтобы страны ЕС пришли к решению о предоставлении танков Leopard, Великобритания первой объявила о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков.
"Сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Опять Франция и Великобритания принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем и (которое) обязательно даст результат", – сказал министр.
Он отметил, что это произойдет раньше, чем украинское общество ожидает.
Прямая речь: "Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро"
Предыстория:
- В феврале 2023 года Дмитрий Кулеба заявил, что Киев постоянно работает над созданием "авиакоалиции", и выразил убеждение, что Украина получит самолеты.
- Позже стало известно, что этим летом Великобритания начнет начальный этап учений украинских пилотов на истребителях F-16. Великобритания также сотрудничает с другими странами по поставкам Украине этих истребителей.
- 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак обсудили создание "коалиции истребителей". Глава британского правительства отметил, что Соединенное Королевство будет ключевой частью этой коалиции.
- 16 мая стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддержал создание "коалиции истребителей" для Украины.
- Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.