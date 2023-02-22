Кулеба: Працюємо над створенням авіакоаліції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз постійно ведеться робота зі створення авіакоаліції, а питання надання Києву літаків "буде вирішено позитивно".

Джерело: Кулеба у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми постійно ведемо цю роботу з побудови авіакоаліції чи коаліції літаків як її називають. Дійсно, з огляду на складність технології та обслуговування літаків, то тут буде потрібне колективне рішення. Ще немає жодної країни яка б сказала "так", але так само немає жодної країни, яка б сказала "ні". Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що, зрештою, це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час".

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Деталі: За словами глави МЗС, винищувачі потрібні Україні, оскільки можуть виконувати дві важливі функції.

"Перша функція – це бути складовою системи ППО та підсилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей. І друга – для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ", – зазначив міністр.

Нагадаємо: Дмитро Кулеба закликав країни, які потенційно можуть надати Україні літаки, розпочати навчання українських пілотів до ухвалення політичного рішення про надання авіації.