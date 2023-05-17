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Ворог зранку поцілив у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні

Тетяна ЛозовенкоСереда, 17 травня 2023, 09:56
Ворог зранку поцілив у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні
Фото Херсонської ОВА

Російські військові вранці 17 травня завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.  

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Пряма мова: "Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни".

Деталі: За його словами, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Доповнено від 09:56: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.

 
 
 

Теми: Херсонська областьХерсонобстрілвоєнні злочини
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