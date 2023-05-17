Враг утром попал в больницу в Бериславе и многоэтажку в Херсоне

Российские военные утром 17 мая нанесли удары по больнице в Бериславе и многоэтажке в Херсоне.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Прямая речь: "Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены".

Детали: По его словам, пациенты и работники больницы не пострадали.

Дополнено от 09:56: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в Херсоне вражеский снаряд попал в многоэтажку. Также от обстрелов повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры.