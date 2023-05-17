Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг утром попал в больницу в Бериславе и многоэтажку в Херсоне

Татьяна ЛозовенкоСреда, 17 мая 2023, 09:56
Враг утром попал в больницу в Бериславе и многоэтажку в Херсоне
ФОТО ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Российские военные утром 17 мая нанесли удары по больнице в Бериславе и многоэтажке в Херсоне.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Прямая речь: "Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены".

Детали: По его словам, пациенты и работники больницы не пострадали.

Дополнено от 09:56: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в Херсоне вражеский снаряд попал в многоэтажку. Также от обстрелов повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры.

 
 

Темы: Херсонская областьХерсонобстрелвоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Херсонская область
Херсонщина: в селе Львово россияне ранили отца с сыном, в Трифоновке подорвался юноша
В небе над Херсонщиной сбили 4 российских беспилотника
На оккупированных территориях юга Украины более 150 тысяч россиян готовятся обороняться − ГУР
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: