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Посол України вимагає вибачень від французьких ведучих за жарт про "шапіто Зеленського"

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 09:56

Французький телеканал RTL потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського, українська сторона вимагає вибачень.

Про це у Twitter написав посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє "Європейська правда".

Він опублікував уривок однієї з передач на RTL. Ефір ведуча починає нагадуванням, що напередодні (15 травня) президент Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".

Далі у програмі обігрують анонс "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, "щоб допомогти Україні".

"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", – підписав відео Омельченко.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у скандал потрапив французький телеканал France 24, знімальна група якого відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють в агресивній війні проти України.

У підсумку телеканал зняв сюжет без згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України. Натомість у матеріалі військові РФ хвалилися, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. Один із героїв сюжету також казав, що "з гідністю захищає історію" своєї країни. Ще один російський солдат сказав, що не боїться контрнаступу українських військ.

Після розголосу France 24 видалив суперечливий сюжет, а на матеріал телеканалу, у якому можна було помітити елементи російської пропаганди, відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко.

Теми: ФранціяЗМІЗеленськийМЗС
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