Посол Украины требует извинений от французских ведущих за шутку о "шапито Зеленского"

Французский телеканал RTL попал в скандал из-за неудачной шутки о президенте Украины Владимире Зеленском, украинская сторона требует извинений.

Об этом в Twitter написал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает "Европейская правда".

Он опубликовал отрывок одной из передач на RTL. Эфир ведущая начинает напоминанием, что накануне (15 мая) президент Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито".

Далее в программе обыгрывают анонс "турне цирка Зеленского по Европе" и его встреч с европейскими политиками словно рекламное объявление циркового выступления, "чтобы помочь Украине".

"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – подписал видео Омельченко.

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk