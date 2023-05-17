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Посол Украины требует извинений от французских ведущих за шутку о "шапито Зеленского"

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 09:56

Французский телеканал RTL попал в скандал из-за неудачной шутки о президенте Украины Владимире Зеленском, украинская сторона требует извинений.

Об этом в Twitter написал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает "Европейская правда".

Он опубликовал отрывок одной из передач на RTL. Эфир ведущая начинает напоминанием, что накануне (15 мая) президент Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито".

Далее в программе обыгрывают анонс "турне цирка Зеленского по Европе" и его встреч с европейскими политиками словно рекламное объявление циркового выступления, "чтобы помочь Украине".

"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – подписал видео Омельченко.

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Ранее в скандал попал французский телеканал France 24, съемочная группа которого посетила лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска, воюющие в агрессивной войне против Украины. 

В итоге телеканал снял сюжет без упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины. Зато в материале военные РФ хвастались, что их оружие лучше западного, в частности – за танки Leopard. Один из героев сюжета также говорил, что "с достоинством защищает историю" своей страны. Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск.

После огласки France 24 удалил противоречивый сюжет, а на материал телеканала, в котором можно было заметить элементы российской пропаганды, отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Темы: ФранцияСМИЗеленскийМИД
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