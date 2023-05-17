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СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые "засветили" работу ПВО

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 10:03
СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые засветили работу ПВО
фото СБУ

Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев.

Источник: пресс-служба СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: В ночь на 16 мая эти киевляне осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные Телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них - интернет-ресурсы, которые подконтрольны спецслужбам страны-агрессора.

Одной из разоблаченных правоохранителями злоумышленников является жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме, певица Инна Воронова.

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Во время ночной атаки россиян на Киев 16-го мая она сняла в сториз кадры работы украинской ПВО. Вскоре Воронова удалила видео и записала обращение с кучей извинений.

Кроме того сообщается киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

 

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Youtube.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

Во время неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет заключения.

 

Правоохранители в очередной раз подчеркивают запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.

Темы: ПВОСБУ
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