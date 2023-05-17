В Росії заочно заарештували українського продюсера Роднянського через "фейки" про армію
Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.
Джерело: "Медіазона"
Деталі: Згідно з інформацією на сайті суду, обидва "засідання" з обрання запобіжного заходу відбулися 27 квітня.
При цьому Басманний суд опублікував картки справ тільки 17 травня.
Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося.
Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва.
Роднянський співзасновник і колишній власник каналу "1+1". У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.
У 2021 році кабмін призначив Олександра Роднянського-молодшого - сина екс-засновника телеканалу "1+1" і російського телепродюсера Олександра Роднянського - членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від президента.