Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії заочно заарештували українського продюсера Роднянського через "фейки" про армію

Альона Мазуренко Середа, 17 травня 2023, 11:06
В Росії заочно заарештували українського продюсера Роднянського через фейки про армію

Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Згідно з інформацією на сайті суду, обидва "засідання" з обрання запобіжного заходу відбулися 27 квітня.

При цьому Басманний суд опублікував картки справ тільки 17 травня.

Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося.

Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва.

Роднянський співзасновник і колишній власник каналу "1+1". У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.

ВІДЕО ДНЯ

У 2021 році кабмін призначив Олександра Роднянського-молодшого - сина екс-засновника телеканалу "1+1" і російського телепродюсера Олександра Роднянського - членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від президента.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Росія
"Після перемоги України війна з Росією не закінчиться – підніметься Чечня, встане Кавказ". Штурмовик з чеченським корінням із 128-ої бригади
Росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії
43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: