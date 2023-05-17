В Росії заочно заарештували українського продюсера Роднянського через "фейки" про армію

Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Згідно з інформацією на сайті суду, обидва "засідання" з обрання запобіжного заходу відбулися 27 квітня.

При цьому Басманний суд опублікував картки справ тільки 17 травня.

Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося.

Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва.

Роднянський співзасновник і колишній власник каналу "1+1". У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.

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У 2021 році кабмін призначив Олександра Роднянського-молодшого - сина екс-засновника телеканалу "1+1" і російського телепродюсера Олександра Роднянського - членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від президента.