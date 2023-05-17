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В России заочно арестовали украинского продюсера Роднянского из-за "фейков" об армии

Алена МазуренкоСреда, 17 мая 2023, 11:06
В России заочно арестовали украинского продюсера Роднянского из-за фейков об армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делам о распространении "фейков" о российской армии.

Источник: "Медиазона"

Детали: Согласно информации на сайте суда, оба "заседания" по избранию меры пресечения состоялись 27 апреля.

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При этом Басманный суд опубликовал карточки дел только 17 мая.

Ранее об уголовном деле против Роднянского не сообщалось.

Аналогичное решение журналисты нашли и в отношении российского режиссера и актера Ивана Вырыпаева.

ВИДЕО ДНЯ

Роднянский соучредитель и бывший владелец канала "1+1". В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.

В 2021 году кабмин назначил Александра Роднянского-младшего - сына экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского - членом наблюдательного совета Ощадбанка как представителя государства от президента.

Темы: Росcия
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