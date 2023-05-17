В России заочно арестовали украинского продюсера Роднянского из-за "фейков" об армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делам о распространении "фейков" о российской армии.

Источник: "Медиазона"

Детали: Согласно информации на сайте суда, оба "заседания" по избранию меры пресечения состоялись 27 апреля.

При этом Басманный суд опубликовал карточки дел только 17 мая.

Ранее об уголовном деле против Роднянского не сообщалось.

Аналогичное решение журналисты нашли и в отношении российского режиссера и актера Ивана Вырыпаева.

Роднянский соучредитель и бывший владелец канала "1+1". В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.

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В 2021 году кабмин назначил Александра Роднянского-младшего - сына экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского - членом наблюдательного совета Ощадбанка как представителя государства от президента.